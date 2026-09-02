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ИА Реалист

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Глава Patria: дроновая угроза повышает спрос на бронетехнику 

Глава Patria: дроновая угроза повышает спрос на бронетехнику 

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Генеральный директор финского оборонного концерна Patria Пану Роутила заявил, что стремительное распространение беспилотников на поле боя не снижает, а напротив — повышает ценность защищённых бронемашин.

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