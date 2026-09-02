Глава Patria: дроновая угроза повышает спрос на бронетехнику 

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Генеральный директор финского оборонного концерна Patria Пану Роутила заявил, что стремительное распространение беспилотников на поле боя не снижает, а напротив — повышает ценность защищённых бронемашин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразилия и Кения ...
- АЛ Финляндия присоед...
- Символ российской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым