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Закон и Порядок

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Эпичный "наезд" российского истребителя Су-35 на Ф-16 попал во все военные издания: Теперь этот манёвр повторил Су-30 на Балтике

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Как говорится, дурной пример заразителен. И трюк, исполненный в зоне ADIZ противовоздушной обороны Аляски стал показателем того, что необъявленная и пока бескровная битва в воздухе между самолётами НАТО и российскими ВКС перешла в новую стадию.

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