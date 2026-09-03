Священник из Томска объяснил, кто может стать крестным отцом

Священник Сергий Шитиков из Томска подробно рассказал о роли крестных родителей в жизни христианина. По его словам, восприемник помогает ребёнку войти в церковную жизнь и возрастать духовно.
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