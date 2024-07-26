Harris to Announce Running Mate by August 7

“Vice President Kamala Harris is making plans to announce a running mate by Aug. 7 and her aides are conducting the first round of interviews with people in consideration by video calls given the tight timeline,“ the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)