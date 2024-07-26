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Politics

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Harris to Announce Running Mate by August 7

“Vice President Kamala Harris is making plans to announce a running mate by Aug. 7 and her aides are conducting the first round of interviews with people in consideration by video calls given the tight timeline,“ the New York Times reports.

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