Как США поймали одного из крупнейших наркобаронов Мексики

Фото: nytimes.com Невероятный арест Исмаэля Самбады Гарсии, который на протяжении десятилетий скрывался от властей, в небольшом аэропорту за пределами Эль-Пасо, по-видимому, является историей уловок и предательства.
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