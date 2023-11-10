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Путин приехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Путин приехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Владимир Путин прилетел в из Астаны в Ростов-на-Дону. Там президент России посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники.

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