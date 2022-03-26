Коалиция начала новую операцию против хуситов после ударов по терминалам в Саудовской Аравии

За минувшие сутки йеменские хуситы совершили 16 атак при помощи ракетного оружия и БПЛА на различные объекты Саудовской Аравии, большинство из которых были связаны с энергетикой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и экспортом нефти.