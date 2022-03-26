Наш потерянный мир

33 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Достаточно посмотреть,  в каких славянских странах преобладает православие, как основная религия. Посмотрели?  Россия...Миф о славянском ...
  • валерий лисицын
    Нет никакого славянского братства и не будет . Примеров  полно.Миф о славянском ...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Чего они там едят? Совсем "нюх потеряли"?...Польский генерал ...

Коалиция начала новую операцию против хуситов после ударов по терминалам в Саудовской Аравии

Коалиция начала новую операцию против хуситов после ударов по терминалам в Саудовской Аравии

За минувшие сутки йеменские хуситы совершили 16 атак при помощи ракетного оружия и БПЛА на различные объекты Саудовской Аравии, большинство из которых были связаны с энергетикой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и экспортом нефти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх