На переговорах в Стамбуле Путин потребует капитуляции Украины.Условия российского президента будут подразумевать смену власти в 404-ой, отказ от вступления в НАТО и территориальные уступки, включая Крым и четыре новых области.
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