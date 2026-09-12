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Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность глобальными конфликтами

Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность глобальными конфликтами

На недавнем саммите лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — обсудили актуальные международные конфликты и выразили обеспокоенность их влиянием на глобальную безопасность и стабильность.

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