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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в Запорожской области

Российские операторы БПЛА ежедневно проводят воздушную разведку целей противника, выявляя скопления живой силы, техники и места размещения командных пунктов ВСУ.

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