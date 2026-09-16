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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 16.09.2026. Рекомендации и предупреждения зодиакам о порядке дня.

Гороскоп на 16.09.2026. Рекомендации и предупреждения зодиакам о порядке дня.

Овен, цвет твоего дня — ярко-красный, который символизирует силу, решительность и бодрость. Сначала кажется, что ветер перемен на своей стороне, но не стоит слишком увлекаться планами и обещаниями.

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