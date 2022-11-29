Началось производство самого дорогого российского внедорожника Aurus Komendant

©Aurus По словам представителей компании, сейчас автомобиль на 70 процентов состоит из отечественных деталей, они присутствуют во всех основных его узлах, таких как силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.
©Aurus По словам представителей компании, сейчас автомобиль на 70 процентов состоит из отечественных деталей, они присутствуют во всех основных его узлах, таких как силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.
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