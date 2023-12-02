Электропоезд ЭП2ДМ стал лауреатом премии «Приоритет – 2023»

Отечественный электропоезд ЭП2ДМ, который производится на Демиховского машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), стал лауреатом Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет — 2023».
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