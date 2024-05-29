Какие «человеческие» продукты питания можно давать кошке, не опасаясь за ее здоровье

Домашние питомцы, будь то кошки или собаки, обожают попрошайничать еду. Вот только бездумно кормить любимого питомца «со стола» настоятельно не рекомендуется в первую очередь потому, что пищеварительная система животных подчас серьезно отличается от человеческой.