Санкт-Петербургский университет открыл первое представительство в Латинской Америке

На базе Государственного университета Кампинаса в Бразилии Санкт-Петербургский государственный университет открыл первое представительство в Латинской Америке на базе Госуниверситета Кампинаса в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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