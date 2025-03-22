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Петербургский дневник

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Санкт-Петербургский университет открыл первое представительство в Латинской Америке

Санкт-Петербургский университет открыл первое представительство в Латинской Америке

На базе Государственного университета Кампинаса в Бразилии Санкт-Петербургский государственный университет открыл первое представительство в Латинской Америке на базе Госуниверситета Кампинаса в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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