Самарские ученые приступают к масштабным испытаниям биотопливных смесей для снижения вредных выбросов в атмосферу

Ученые Самарского государственного университета имени Королева приступили к масштабным испытаниям нового вида авиационного топлива, которое содержит биологические компоненты для снижения вредных выбросов в атмосферу.
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