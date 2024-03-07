СК РФ разыскивает порядка 700 зарубежных наемников за преступления против россиян

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Донецк, где провел оперативное совещание по расследованию преступлений, совершенных приспешниками киевского режима против мирных россиян и военнослужащих РФ.
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