Активисты МГЕР развернули флаг РФ площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Фото

Активисты общественных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» развернули флаг России на мемориальном комплексе «Курская битва» площадью 2,4 тысячи квадратных метров.
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