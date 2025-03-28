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АУЕ* разгромлено. Участники экстремистского объединения в Хабаровском крае получили свои срока

АУЕ* разгромлено. Участники экстремистского объединения в Хабаровском крае получили свои срока

На протяжении более десятка лет ячейка сообщества действовала в колонии.Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал троих заключенных одной из колоний виновными в организации и участии в деятельности ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения (ч.

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