Болтон заявил, что Трамп может пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что в новом президентском сроке Трампа имеется высокая вероятность приглашения лидера КНДР в США или же собственного визита в Пхеньян.
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