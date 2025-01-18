Болтон заявил, что Трамп может пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что в новом президентском сроке Трампа имеется высокая вероятность приглашения лидера КНДР в США или же собственного визита в Пхеньян.