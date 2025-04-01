Юрист Адамс напомнил о нововведениях в налоговой сфере России с 1 апреля

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал в беседе с RT, что в налоговой сфере с 1 апреля начнёт действовать упрощённая процедура документального подтверждения нулевой ставки НДС при международных перевозках.
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