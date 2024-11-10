Заслуженный работник образования Украины, пожилая добрая женщина с младых соплей растила юную ...разь

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  • Алексей
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  • Леонид Руси
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Поздние слезы в СИЗО: «Я не думала, когда „инфу“ им передавала, что „Хаймарс“ по школе моей бабушки прилетит» 23-летняя внучка навела огонь ВСУ на херсонское село, где жила вырастившая ее старушка Илья Сергеев https://svpressa.

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Комментарии
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ШКИПЕР
&quot; Аресты бандеровских шпионов идут чуть ли ежедневно &quot;  И что теперь их осудят и будут кормить за счёт налогоплательщиков ? К стенке и вопрос исчерпан !
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4 час.
Владимир Елкин
Я тоже, как и большинство населения страны, за возврат смертной казни! Эту мразь нужно исправлять только пулей и виселицей! Другое они не понимают!
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1 час.
Леонид Руси
А что сделаешь, если они рождены под знаком Девы как и вся Усраина... А потому обажают жертвоприношения, казни, предательство и убийство... В Деве Плутон есть, а он палач по сути своей... И вот этот палач и сидит в бандерлогах... Какой знак зодиака нации, такие и планеты... будут воздействовать на страну.
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1 час.

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