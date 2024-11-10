Заслуженный работник образования Украины, пожилая добрая женщина с младых соплей растила юную ...разь

" Аресты бандеровских шпионов идут чуть ли ежедневно " И что теперь их осудят и будут кормить за счёт налогоплательщиков ? К стенке и вопрос исчерпан !

Я тоже, как и большинство населения страны, за возврат смертной казни! Эту мразь нужно исправлять только пулей и виселицей! Другое они не понимают!

Леонид Руси

А что сделаешь, если они рождены под знаком Девы как и вся Усраина... А потому обажают жертвоприношения, казни, предательство и убийство... В Деве Плутон есть, а он палач по сути своей... И вот этот палач и сидит в бандерлогах... Какой знак зодиака нации, такие и планеты... будут воздействовать на страну.