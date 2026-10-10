Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сначала пустили, потом объявили угрозой: чему история «Рыбаря» должна научить россиян. Разбор ситуации с Михаилом Звинчуком и его командой

Сначала пустили, потом объявили угрозой: чему история «Рыбаря» должна научить россиян. Разбор ситуации с Михаилом Звинчуком и его командой

Соловьёв LIVE Меньше двух суток понадобилось, чтобы поездка в Черногорию обернулась задержанием и решением о выдворении.

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Леонтий Букштейн

Десять лет подряд ездил отдыхать в Черногорию, жил в апартаментах, как у родных. Их хозяин однажды в скромном застолье сказал: "Мы не стесняемся говорить, что Россия - наша старшая сестра". Запомнил на всю жизнь. Но теперь видимо это только воспоминания. Как и везде, народ говорит и думает одно, а его правители - другое. Совет: забудьте про отдых в Черногории. Сестры у России больше нет. НАТО, одно слово.