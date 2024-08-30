Фон дер Ляйен раскритиковала европейских политиков за обвинения в адрес Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала позицию некоторых политиков внутри Евросоюза. По ее мнению, отдельные политики смещают акцент в обсуждении ситуации вокруг Украины, возлагая ответственность «не на агрессора, а на жертву».
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