Фон дер Ляйен раскритиковала европейских политиков за обвинения в адрес Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала позицию некоторых политиков внутри Евросоюза. По ее мнению, отдельные политики смещают акцент в обсуждении ситуации вокруг Украины, возлагая ответственность «не на агрессора, а на жертву».