Вероятное осуществление планов председателя правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу позволит совершить «удар по Москве», но это приведет только к обогащению российских бизнесменов.
Вероятное осуществление планов председателя правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу позволит совершить «удар по Москве», но это приведет только к обогащению российских бизнесменов.
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