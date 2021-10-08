Пятый канал

30 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    что примечательно , и камунизм и фашизм были занесены в Россию из европы, это смертоносные заразы для Человечества , ...Депутат думы Югор...
  • geo1804
    платить должны виновныеЗаступившемуся за...
  • Виктор
    Эти дагестанские бандиты избивают россиян видно от большой любви до русских. Бывает бандиты есть везде, а где русски...Глава СК РФ заяви...

В Польше заявили об «ударе по Москве», который обогатит российский бизнес

В Польше заявили об «ударе по Москве», который обогатит российский бизнес

Вероятное осуществление планов председателя правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу позволит совершить «удар по Москве», но это приведет только к обогащению российских бизнесменов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх