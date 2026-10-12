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Тимати крутит колеса на «Атоме»: как российский рэпер переключился с Bugatti на отечественную электромобильную революцию

Тимати, один из самых ярких и спорных лиц российской музыки, снова стал центром внимания — но на этот раз не из-за скандалов, а благодаря неожиданному выбору транспорта.

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