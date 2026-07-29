Baza: в Ростове-на-Дону клещ присосался к веку трехлетней девочки

В Ростове-на-Дону клещ присосался к веку трехлетней девочки. Об этом пишет Telegram-канал Baza. "Как рассказали "Базе" родные малышки, поначалу они приняли опасное насекомое за кусочек пластилина или шоколада.
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