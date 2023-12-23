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Жёстко, неполиткорректно и правдиво: Шабаш в центре Москвы получил должную оценку

Жёстко, неполиткорректно и правдиво: Шабаш в центре Москвы получил должную оценку

(престарелые лесбиянки и педерасты оторвались по полной)  После того как в Москве прогремела скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, стало очевидно, что есть две России.

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Комментарии
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ФВ
Фирсов Владимирович
Хорошие мысли, их бы нашим руководителям в головы, но только опять промолчат, протянут время, сопли пожуют, мол ребята немножечко перегнули, сорвались, надо понять и простить. Слишком многие ещё во власти на Запад оглядываются.
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5 час.
галина Якушева
а меня вот интересует такой вопрос: а как называть тех граждан нашей страны, которые в такое тяжелое время смотрят  такие фотки? их что насильно прямо в глаза тыкают? э вот по честному: настоящий интеллигентный человек будет такую мерзость смотреть?
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1 час.
И
Ира
А мамаша  участницы этого шабаша Собчачки прочно засела в Госдуме! Кого вырастила эта горе- госслужащая?! И зачем они обе нужны в России?!
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34 мин.

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