Жёстко, неполиткорректно и правдиво: Шабаш в центре Москвы получил должную оценку

ФВ Фирсов Владимирович Хорошие мысли, их бы нашим руководителям в головы, но только опять промолчат, протянут время, сопли пожуют, мол ребята немножечко перегнули, сорвались, надо понять и простить. Слишком многие ещё во власти на Запад оглядываются.

галина Якушева а меня вот интересует такой вопрос: а как называть тех граждан нашей страны, которые в такое тяжелое время смотрят такие фотки? их что насильно прямо в глаза тыкают? э вот по честному: настоящий интеллигентный человек будет такую мерзость смотреть?