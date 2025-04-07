Среди немецкого населения растут истерия и паника из страха перед войной - Focus

Паника, охватившая немецкое население, усиливается на фоне растущей тревоги за будущее. Местное издание Focus сообщило, что все больше людей поддаются страху перед возможной большой войной и начинают менять свою повседневную жизнь.
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