В Иркутской области семья, отправившаяся за грибами в лес, столкнулась с медведем. Спасением для людей стал 10-месячный щенок восточносибирской лайки, который бросился на хищника и отвлек его внимание на себя.
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