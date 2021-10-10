Яхтсмены из спортроты ЦСКА, г. Самара стали победителями и призерами Первенства России по парусному спорту

На регате в Сочи спортсмены представляли Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Московскую, Воронежскую, Самарскую, Ростовскую, Свердловскую, Челябинскую, Ярославскую и Калининградскую области, Краснодарский край.
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