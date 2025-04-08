Кровавый кашель и лихорадка: как распознать микоплазменную пневмонию Ирэн ОрлонскаяНедавно в России наблюдались случаи кашля с кровью и высокой температуры у граждан, которые вызвали опасения по поводу появления нового опасного вируса.
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