Кровавый кашель и лихорадка: как распознать микоплазменную пневмонию Ирэн ОрлонскаяНедавно в России наблюдались случаи кашля с кровью и высокой температуры у граждан, которые вызвали опасения по поводу появления нового опасного вируса.