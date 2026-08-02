WSJ: демпартия США перед выборами осталась без крупных доноров

Пока ни одного доллара не пожертвовали на выборы Национальному комитету Демократической партии США ее крупнейшие спонсоры, в частности Алекс и Джордж Соросы, сообщает 2 августа газета The Wall Street Journal.
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