В Мордовии презентовали онлайн-гонки на грузовиках

IT-компания «Фоксхаунд» из Мордовии представила новый многопользовательский гоночный проект «Командиры бездорожья», в котором игроки смогут участвовать в онлайн-гонках на реалистично смоделированных грузовиках по дорогам России.
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