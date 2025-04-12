Политика как он...
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Политика как она есть

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В Мордовии презентовали онлайн-гонки на грузовиках

В Мордовии презентовали онлайн-гонки на грузовиках

IT-компания «Фоксхаунд» из Мордовии представила новый многопользовательский гоночный проект «Командиры бездорожья», в котором игроки смогут участвовать в онлайн-гонках на реалистично смоделированных грузовиках по дорогам России.

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