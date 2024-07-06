В Госдуме разъяснили новые поручения Путина по вопросам развития здравоохранения

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам здравоохранения России. Среди них – усиление ответственности руководителей федеральных органов власти и губернаторов за выполнение решений главы государства, связанных с организацией оказания медицинской помощи.
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