Из Нижнего Новгорода до Казани возобновились речные пассажирские перевозки

В российских регионах возрождают скоростные речные пассажирские перевозки.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Впервые за 20 лет, судно на подводных крыльях — «Метеор120Р» совершило первый волжский рейс из Нижнего Новгорода в Казань.
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