Налог на доходы по вкладам: что есть и к чему готовиться

Рассказываем о главной фискальной новинке этой осени. Федеральная налоговая служба (ФНС) не прошлой неделе начала рассылать гражданам РФ уведомления об уплате налогов не только на имущество, но впервые и на проценты по банковским вкладам.
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