Войска после завершения совместного стратегического учения «Запад-2021» приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации

На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения маршей.
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