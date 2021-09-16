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Войска после завершения совместного стратегического учения «Запад-2021» приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации

Войска после завершения совместного стратегического учения «Запад-2021» приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации

На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения маршей.

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