Транспортные полицейские Сочи совместно с железнодорожниками провели уроки безопасности и правовой грамотности в гимназии поселка Дагомыс

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителем Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройство Сочинского регионального участка посетили гимназию № 76, где напомнили школьникам о правилах поведения на железной дороге, а также об ответственности за совершение транспортных правонарушений.
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