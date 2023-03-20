Транспортные полицейские Сочи совместно с железнодорожниками провели уроки безопасности и правовой грамотности в гимназии поселка Дагомыс

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителем Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройство Сочинского регионального участка посетили гимназию № 76, где напомнили школьникам о правилах поведения на железной дороге, а также об ответственности за совершение транспортных правонарушений.