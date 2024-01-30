Аграрии во Франции начали протесты из-за сельскохозяйственной политики страны

В 40 коммунах они забаррикадировали трассы, где-то снимают асфальт с дорог. На какие проблемы жалуются французские аграрии?Во Франции аграрии устроили массовые протесты из-за сельскохозяйственной политики страны.
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