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Царьград

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Журналистка Собчак: Гордон «спустился на 20 этажей», а Познер стареет элегантно

Журналистка Собчак: Гордон «спустился на 20 этажей», а Познер стареет элегантно

Ксения Собчак оценила Гордона, Познера и Диброва в одном интервью.Журналистка Ксения Собчак в интервью Дмитрию Диброву размышляла о том, как медийные личности сохраняют или теряют своё профессиональное наследие.

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