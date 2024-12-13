Трамп выступил против снятия ограничений с ракет ATACMS и ругает Байдена

АндрейБорков

Сейчас, пока не при власти и не при ответственности за страну, Трамп может и будет говорить все, что угодно. Вот когда он примет должность, дела и обязанности "пахана" всея Америки, вот тогда и поглядим чего этот Трамп нарулит и как вести дела будет. Чуть больше месяца осталось, как говориться - ПОЖИВЕМ, УВИДИМ.