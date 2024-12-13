Трамп выступил против снятия ограничений с ракет ATACMS и ругает Байдена Юлия СоколоваДональд Трамп вновь стал центром политических обсуждений, выступив против снятия ограничений на передачу ракет ATACMS Украине.
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