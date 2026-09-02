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Курбатов о представителе ФХР в CAS: «Крупная юридическая компания из США. Серьезные люди, имеющие хороший опыт работы с подобными вопросами»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что интересы федерации в CAS будет представлять юридическая компания из США.

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