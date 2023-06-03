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Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим из-за столкновения трёх поездов в Индии

Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим из-за столкновения трёх поездов в Индии

Президент Белоруссии направил письмо в адрес лидера Индии в связи с трагедией на железной дорогеАлександр Лукашенко заявил о том, что все белорусы восприняли с глубокой болью и скорбью известие о трагедии, которая произошла в штате Одиша в Индии.

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