Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим из-за столкновения трёх поездов в Индии

Президент Белоруссии направил письмо в адрес лидера Индии в связи с трагедией на железной дорогеАлександр Лукашенко заявил о том, что все белорусы восприняли с глубокой болью и скорбью известие о трагедии, которая произошла в штате Одиша в Индии.