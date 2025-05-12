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Связь поколений: потомки героев Великой Отечественной защищают Россию

Связь поколений: потомки героев Великой Отечественной защищают Россию

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков По данным нашего Минобороны, за последние недели как раз к моменту начала перемирия группировка "Центр" Вооруженных сил России освободила населенные пункты Преображенка, Богдановка и Лысовка.

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