Украине грозит дефицит масла: американский завод «Олейна» атакован и остановил производство (ФОТО, ВИДЕО)

В компании «Олейна» сообщили, что завод корпорации Bunge в Днепропетровске получил серьёзные повреждения в результате удара и приостановил работу.
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