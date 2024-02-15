ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Настоящие причины циничного отношения любовницы к "женатику". Почему она его НЕ уважает (несмотря на выгоду)

  За что "ветренные женщины" так пренебрежительно относятся к своим "кормильцам". Даже если они "богатенькие папики".

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Комментарии
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Майя Maja
Отношусь я к этому спокойно. Потому, что обе стороны знают для чего им это надо.
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