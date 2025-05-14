Учебный самолет Сил самообороны Японии упал в пруд близ Инуямы

В районе города Инуяма в Японии рухнул учебный самолет, на борту находились два человека. Учебно-тренировочный самолет Сил самообороны Японии, предположительно, потерпел крушение недалеко от города Инуяма в префектуре Аити, передает ТАСС.
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