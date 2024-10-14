Политики признали существование проблемы, но считают, что подходить к её решению следует постепенно.Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, запрещающий использовать животных в цирковых представлениях.
В России могут запретить цирковые номера с участием животных
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Депам видимо больше заняться нечем? Ведь другие проблемные вопросы требуют детальной проработки и вдумчивого решения, а их мозги под это не заточены.........
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16 час.
SI
Sergey Ivanov
Не там господа избранники животных ищут! В цирке выступают цирковые артисты- львы, тигры, слоны... Артисты уже во многих поколениях. Артисты, которые рождаются в цирке, живут в цирке и работают в цирке. А вот в думе выступает стадо макак, не умеющих и не желающих ничего делать и ни за что отвечать. Была бы сытная кормежка....
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16 час.
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