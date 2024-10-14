В России могут запретить цирковые номера с участием животных

Депам видимо больше заняться нечем? Ведь другие проблемные вопросы требуют детальной проработки и вдумчивого решения, а их мозги под это не заточены.........

SI

Sergey Ivanov

Не там господа избранники животных ищут! В цирке выступают цирковые артисты- львы, тигры, слоны... Артисты уже во многих поколениях. Артисты, которые рождаются в цирке, живут в цирке и работают в цирке. А вот в думе выступает стадо макак, не умеющих и не желающих ничего делать и ни за что отвечать. Была бы сытная кормежка....