Адвокат Ефремова назвал «фейками» сообщения о «чудовищной движухе после УДО»

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг сообщения о том, что его подзащитный якобы собирался устроить в Белгородской области «чудовищную движуху» в случае условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает «АиФ».
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