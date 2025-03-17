Культуромания
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Культуромания

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Адвокат Ефремова назвал «фейками» сообщения о «чудовищной движухе после УДО»

Адвокат Ефремова назвал «фейками» сообщения о «чудовищной движухе после УДО»

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг сообщения о том, что его подзащитный якобы собирался устроить в Белгородской области «чудовищную движуху» в случае условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает «АиФ».

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